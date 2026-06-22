¡Tras protagonizar accidente en carretera estatal adulto mayor resultó lesionado!

SOMBRERETE, ZAC.- Un adulto mayor fue el protagonista de un accidente tipo salida de camino y choque contra un objeto fijo, tras el que sufrió algunas lesiones y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica a un hospital de la ciudad de Durango.

La víctima, identificada como Lucio, de 63 años de edad, se accidentó el domingo 21 de junio, minutos después de las tres de la tarde, sobre la carretera estatal Sombrerete-Agua Zarca, mientras conducía una camioneta.

Durante su tránsito por dicha vialidad repentinamente perdió el control del volante por causas desconocidas, por lo que salió de la cinta asfáltica y se fue a estrellar contra un árbol.

Familiares del sexagenario acudieron al lugar para auxiliarlo y luego trasladarlo en un vehículo particular a un hospital del municipio Vicente Guerrero, en Durango, para su atención médica.

A las 15:30 horas las autoridades zacatecanas fueron enteradas del accidente, por lo que al sitio se movilizaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, aunque ya no encontraron al lesionado.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del percance y con apoyo de una grúa retiraron la camioneta, que sufrió daños considerables en la parte frontal.