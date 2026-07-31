¡Tras protagonizar aparatoso accidente murió ex alcalde de Villa González Ortega en la carretera 144!

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VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.- Tras protagonizar un fuerte accidente tipo choque y volcadura al volante de su camioneta murió el ex presidente municipal de Villa González Ortega, Ronald García Reyes, de 38 años de edad.

Fue el alcalde de la localidad en el periodo 2021-2024.

El accidente que le costó la vida sucedió el miércoles 29 de julio, alrededor de las tres de la madrugada, en la carretera estatal 144, tramo Villa González-Noria de Ángeles.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, el ex presidente municipal transitaba en su camioneta por dicha vialidad cuando, por causas desconocidas, perdió el control del volante.

La unidad de motor impactó un poste y posteriormente se volcó, por lo que García Reyes quedó prensado entre los fierros de la cabina.

Paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Pánfilo Natera acudieron al lugar al recibir reportes sobre el accidente y encontraron el vehículo destruido y volcado sobre su toldo.

Tras confirmar la muerte del conductor procedieron a rescatar su cuerpo, que fue levantado por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas que originaron el accidente.