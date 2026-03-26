¡Tras recibir descarga eléctrica un hombre murió y otro resultó lesionado en un rancho privado!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre murió y otro resultó lesionado tras de que recibieron una fuerte descarga eléctrica en un rancho privado.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles 25 de marzo, alrededor de las 13:45 horas, en el rancho ubicado en las inmediaciones de la comunidad Río Florido, perteneciente a Fresnillo.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, los dos hombres levantaron un tubo que accidentalmente hizo contacto con los cables de energía eléctrica, por lo que ambos se electrocutaron.

Las dos víctimas quedaron inconscientes y al arribar paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) para tratar de auxiliarlos, confirmaron que uno de ellos ya había fallecido y que el otro se hallaba lesionado, por lo que lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica de urgencia.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley.