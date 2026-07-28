¡Tras recibir una descarga eléctrica murió pintor dentro de una finca en Jardines del Parque!

AGUASCALIENTES, AGS.- Minutos después de las cuatro de la tarde del lunes 27 de julio, oficiales de la Policía Municipal atendieron un reporte por una persona lesionada tras una aparente descarga eléctrica en una finca ubicada sobre Paseo del Lago, en el cruce con Paseo de Las Garzas, en el fraccionamiento Jardines del Parque, donde realizaba trabajos de pintura en la fachada.

Al ingresar al inmueble, los policías localizaron a Juan, de 65 años, tendido sobre el piso, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al punto y realizaron la valoración correspondiente, confirmando que Juan ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los elementos municipales, quienes notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial y del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo, a fin de practicar la necropsia de ley y determinar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.