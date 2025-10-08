¡Tras recibir una descarga en la azotea de su casa en Cumbres III un hombre murió electrocutado!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un vecino de la colonia Cumbres III, en el oriente de la ciudad, murió electrocutado aparentemente al intentar realizar unas reparaciones en la azotea de su casa y recibir una fuerte descarga.

A bordo de un vehículo particular era trasladado a recibir atención médica, pero en las avenidas Siglo XXI y Rodolfo Landeros Gallegos paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil confirmaron su deceso.

Respondió al nombre de Édgar López Avilés y vivió en la calle Efraín González Luna de Cumbres III.

Minutos después de las ocho de la mañana de este miércoles se encontraba en su domicilio y detectó un problema con la luz, por lo que subió a la azotea al parecer para revisar la instalación eléctrica, aunque recibió la fuerte descarga.

Algunos de sus vecinos lo auxiliaron y subieron a un automóvil Volkswagen Derby, en color azul y con placas de circulación 409-VEF del Distrito Federal, para trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el incidente doméstico y los paramédicos de Protección Civil interceptaron el coche casi en el cruce de tercer anillo y Rodolfo Landeros para tratar de auxiliar al paciente, pero verificaron que ya no presentaba signos vitales a causa de la electrocución.

Oficiales de Seguridad Pública también arribaron a este lugar y cerraron a la circulación el carril lateral de la avenida Siglo XXI, donde quedó estacionado el vehículo con la víctima mortal a bordo.

El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

Las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación Criminal.