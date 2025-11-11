¡Tras reporte de intento de robo armado en Aguascalientes aseguraron dos vehículos y detuvieron a dos hombres!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes aseguraron dos vehículos y detuvieron a dos hombres luego de un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre un presunto intento de robo a mano armada en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

El incidente se registró alrededor de las 11:50 horas del lunes 10 de noviembre, cuando se informó que varios sujetos a bordo de un Renault Kwid blanco habían llegado a un establecimiento ubicado frente a Bodega Aurrera con la intención de cometer un asalto y presuntamente portando armas de fuego.

Ante la denuncia, oficiales del Destacamento Terán Sur se trasladaron al lugar sin localizar a los presuntos responsables ni al vehículo reportado, por lo que implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Minutos más tarde, los uniformados ubicaron el automóvil Renault Kwid en el cruce de avenida Siglo XXI y calle Peñuelas, en el fraccionamiento Ojocaliente I.

Al aproximarse para realizar una inspección un hombre descendió de un Nissan Versa blanco estacionado metros atrás e intentó huir, siendo rápidamente asegurado junto con otro individuo.

Ambos fueron sometidos a una revisión corporal sin que se les encontrara objeto ilícito alguno.

Posteriormente, elementos del Grupo K9 realizaron una inspección con binomios caninos en ambos vehículos, sin localizar tampoco armas ni sustancias prohibidas.

Finalmente, los dos detenidos y las unidades fueron trasladados a los patios de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Los vehículos asegurados fueron un Renault Kwid blanco, placas AAT-024-G de Aguascalientes, conducido por un hombre de entre 40 y 45 años, y un Nissan Versa blanco, placas AAG-154-G de Aguascalientes, conducido por un hombre de entre 35 y 40 años.