¡Tras robo con violencia de su vehículo privaron de la libertad a un automovilista y lo abandonaron!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue víctima de un robo con violencia de su vehículo y privación ilegal de la libertad la noche del lunes 22 de junio luego de ser interceptado por varios sujetos cuando se encontraba en las inmediaciones de Plaza Boreal.

De acuerdo con el reporte recibido a las 22:36 horas a través del sistema de emergencias 911, la víctima solicitó ayuda en una gasolinería Mobil ubicada sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura del kilómetro 115, en las cercanías del Ejido Montoro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde se entrevistaron con el afectado, quien relató que alrededor de las 20:00 horas ingresó al estado procedente de León, Guanajuato, a bordo de un vehículo Volkswagen Bora, en color blanco.

Señaló que hizo una parada en Plaza Boreal para cenar y al salir para abordar su automóvil fue interceptado por varios individuos.

Según su testimonio, los sujetos lo amagaron y lo obligaron a introducirse en la cajuela de su propio vehículo, donde permaneció privado de su libertad durante un lapso indeterminado.

Posteriormente, fue trasladado hasta una zona cercana a la Presa del Muerto, en las inmediaciones del Cerro de los Gallos, donde fue liberado.

La víctima indicó que los sujetos le ordenaron correr sin voltear atrás, dejándolo abandonado en el lugar mientras ellos se retiraban en su auto.

Como pudo, el agraviado avanzó entre el monte hasta llegar a la gasolinería mencionada, donde solicitó apoyo a un despachador para realizar la llamada de emergencia.

Finalmente, el hombre fue trasladado por policías municipales a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde rindió su declaración correspondiente al presentar la denuncia por el robo sufrido.

Los elementos de Seguridad Pública rastrearon la zona, pero no ubicaron a los asaltantes ni el VW Bora robado.