¡Tras ser acuchillado al intentar frenar riña juvenil en Balcones del Valle taxista quedó al borde de la muerte!

El conductor recibió al menos seis heridas punzocortantes cuando intentó separar a un grupo de rijosos

Vecinos señala ro n que los agresores serían menores vinculados de forma extraoficial al consumo y venta de drogas

AGUASCALIENTES, AGS.- La tarde del lunes 27 de julio un taxista resultó gravemente herido después de intervenir en una riña entre jóvenes en el fraccionamiento Balcones del Valle.

El hecho ocurrió sobre la avenida Salud esquina con Balcón de Uruapan, donde tres menores presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas discutían con otros individuos.

El trabajador del volante intentó separar a los involucrados, pero la situación escaló de inmediato.

Los jóvenes lo atacaron con un arma blanca, provocándole al menos seis heridas punzocortantes antes de huir del lugar.

Vecinos afirmaron que los agresores serían menores de edad y que, de manera extraoficial, se les relaciona con actividades de consumo y venta de drogas en la zona.

Elementos de Seguridad Pública y paramédicos atendieron al taxista y lo trasladaron a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar y detener a los responsables.