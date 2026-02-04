¡Tras ser arrollada por un camión urbano en Maravillas mujer policía estatal se debate entre la vida y la muerte!

Sufrió una caída de su moto-patrulla tras pasar un tope y la unidad de transporte le pasó por encima

JESÚS MARÍA, AGS.- Una mujer policía del Grupo Dragones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se debate entre la vida y la muerte ya que tras sufrir una caída de su moto-patrulla fue arrollada por un camión urbano y resultó con lesiones de gravedad.

El lamentable accidente sucedió la tarde del martes 3 de febrero sobre la avenida Guadalupe, en la localidad de Maravillas, en el municipio de Jesús María.

La elemento, cuya identidad no fue revelada públicamente, realizaba recorridos de vigilancia a bordo de una motocicleta BMW, con número económico AG96AC, asignada al citado Grupo Dragones de la Policía Estatal.

Al transitar por la referida vialidad pasó por un tope, pero perdió el control del manubrio y cayó al piso.

Detrás de ella circulaba un camión urbano, cuyo chofer no tuvo tiempo de frenar ni de esquivarla y la arrolló, pasándole por encima.

La mujer policía fue auxiliada por algunos de sus compañeros y después por paramédicos, que le diagnosticaron lesiones graves y la trasladaron a la clínica Guadalupe en la ciudad capital para su atención médica urgente.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades, asegurando tanto la moto-patrulla como el camión urbano.