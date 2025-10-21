¡Tras ser atacado por el exnovio de su pareja hombre resultó herido en el Rodolfo Landeros!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una discusión por motivos sentimentales derivó en una agresión con arma de fuego que dejó a un joven lesionado en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:10 horas del domingo 19 de octubre.

Personal médico de la clínica 9 del IMSS notificó a la Fiscalía General del Estado sobre el ingreso de un hombre con heridas de bala, quien señaló como agresor al exnovio de su pareja.

La víctima, identificada como Cristopher Alejandro, de 28 años de edad, presentaba dos lesiones en una de sus extremidades inferiores, provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con su testimonio, el ataque se registró en la esquina de las calles Rosalba Maldonado y Romo de Vivar, en el citado fraccionamiento.

Según los primeros reportes, el presunto agresor arribó al lugar en un vehículo rojo y, tras un intercambio verbal con la pareja, sacó un arma de entre sus ropas y disparó en dos ocasiones contra Cristopher, quien fue trasladado en un auto particular al área de urgencias para recibir atención médica.

Agentes de Investigación Criminal iniciaron las labores para ubicar y detener al presunto responsable.