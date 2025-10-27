¡Tras ser atropellada por un camión de transporte de personal niña de seis años resultó gravemente herida!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Una menor de seis años de edad fue trasladada en estado crítico al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social luego de ser atropellada por una unidad de transporte de personal, en hechos ocurridos el viernes 24 de octubre en Pabellón de Arteaga.

La niña, identificada como Lía Yaretsti, sufrió lesiones de gravedad que ameritaron su urgente atención. El accidente ocurrió en calle Novena número 300, donde también reside el conductor del vehículo involucrado, un hombre de 30 años.

La unidad, con placas 07-RB-6Z y número económico 534, fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio junto con paramédicos del ISSEA para brindar atención inmediata y realizar el traslado hospitalario.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.