¡Tras ser atropellado por dos motociclistas en la carretera federal 22 un joven murió!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un joven murió en el municipio de Rincón de Romos la madrugada de este lunes tras haber sido atropellado por una motocicleta tripulada por dos individuos, que se dieron a la fuga y no fueron detenidos.

El accidente sucedió alrededor de la una de la madrugada sobre la carretera federal 22, a la altura del kilómetro 5, donde perdió la vida Miguel Ángel “N”, de 25 años de edad.

En compañía de otro joven caminaba sobre el acotamiento de esa vialidad, en dirección de oriente a poniente, es decir, de la comunidad Mar Muerto hacia la UTNA (Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes).

En determinado momento aparecieron en escena de los dos individuos a bordo de una motocicleta, que salieron de la cinta asfáltica y avanzaron sobre el acotamiento, donde atropellaron a Miguel Ángel para luego escapar a toda velocidad.

El veinteañero quedó tirado y su acompañante solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA arribaron al lugar para auxiliar a la víctima, pero al revisarla verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del atropello y resguardaron la zona hasta la intervención de elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.

Elementos policiales realizaron una búsqueda de los que atropellaron al joven peatón, pero no fueron localizados.