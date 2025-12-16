¡Tras ser embestido por un automovilista en Río Grande motociclista resultó con fracturas!

Foto cortesía: www.ntrzacatecas.com

RÍO GRANDE, ZAC.- Un automovilista impactó a un motociclista, que resultó lesionado y fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

La madrugada de este martes sucedió el percance, a la altura del puente Hidalgo, en Río Grande.

El coche impactó la moto, cuyo tripulante salió eyectado y se estrelló contra el piso.

Al momento de los hechos el conductor del vehículo de dos ruedas no llevaba puesto su casco de protección.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y enseguida trasladarlo al hospital ya que le diagnosticaron probables fracturas y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva intervinieron en el hecho y aseguraron los dos vehículos implicados, que fueron remolcados a un corralón para su resguardo.