¡Tras ser exhibida públicamente cesaron a la comisaria de la Policía de Investigación de Aguascalientes!

Un elemento de la Vicefiscalía de Anticorrupción la acusó de actos deshonestos y de amenazarlo de muerte

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras ser exhibida públicamente a través de un video difundido en las redes sociales por un elemento de la Vicefiscalía Anticorrupción, Claudia Lorena Martínez Jiménez fue removida como comisaria de la Policía de Investigación de Aguascalientes y en su lugar fue nombrado Jorge Humberto Cano Guerra.

El ahora ex elemento de la citada Vicefiscalía de Investigación, recientemente despedido, grabó un video para denunciar supuestos actos deshonestos de la propia Claudia Lorena Martínez Jiménez y dijo temer por su vida y la de su familia ya que lo amenazó de muerte, lo que desencadenó en el cese de la funcionaria estatal.

El denunciante, de apellido Cajero, acusó también a María Gema del Rocío Montero Valencia, fiscal especializada en Combate a la Corrupción.

A causa de su despedido, el ex elemento dijo en su video:

“Envío este mensaje a mis amigos y ex compañeros de la Policía de Investigación del Estado de Aguascalientes.

Fui amenazado de muerte por la actual comisario de la Policía de Investigación del Estado de Aguascalientes, la licenciada Claudia Lorena Martínez Jiménez, en contubernio con la actual fiscal especializada en Combate a la Corrupción, la poblana corrupta, María Gema del Rocío Montero Valencia, quien se encuentra sumamente molesta porque no accedí a realizar actos de corrupción, que me pidió llevar a cabo.

Ante tales amenazas y torturas psicológica de la que fui víctima por estas coprófagas, quienes contaron con el consentimiento del crápula fiscal general del Estado Jesús Figueroa, procedí a interponer las respectivas denuncias, siendo éstas la 2306/0123 y la 4804/0223.

Asimismo, interpuse la respectiva queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo el expediente 44/2023.

Por lo expuesto, si llega, si llegasen a atentar contra la vida de alguno de mis tres hijos, así como a la vida de mis hermanos o la mía, hago responsables de los hechos a la comisaria de la Policía de Investigación del Estado de Aguascalientes, Claudia Lorena Martínez Jiménez, y a la actual fiscal especializada en Combate a la Corrupción, María Gema del Rocío Montero Valencia”.

La difusión de este video, hecho llegar a las redacciones de los diferentes medios de comunicación, provocó que Claudia Lorena Martínez Jiménez fuera cesada de su cargo como comisaria de la Policía de Investigación.

La mañana del viernes 17 de marzo, durante el pase de lista a los elementos de la corporación, el titular de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, José Antonio Orta Álvarez, en representación del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, realizó la presentación de Jorge Humberto Cano Guerra como nuevo comisario de la Policía de Investigación en sustitución de Claudia Lorena Martínez Jiménez.

La FGE precisó que Cano Guerra es un elemento que está por cumplir 15 años dentro de la corporación, donde ha formado parte de diversos grupos de investigadores, asimismo, también se desempeñó como titular en el área de combate al robo de vehículos, además de ser el coordinador operativo e inspector general de la corporación, antes de asumir este nuevo reto como titular de la Comisaría General de la Policía de Investigación.

Orta Álvarez hizo un llamado a los elementos investigadores para que continúen con su profesionalismo y compromiso con la ciudadanía en el combate a la delincuencia en pro de la procuración de justicia en la entidad.

Sin embargo, la Fiscalía no informó si se abrió o no alguna carpeta de investigación por las amenazas de muerte que Claudia Lorena Martínez Jiménez emitió en contra del ex elemento que la exhibió de manera pública.