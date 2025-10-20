¡Tras ser impactados por una camioneta frente al Mercado de Abastos dos motoristas murieron!

FRESNILLO, ZAC.- Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta murieron tras de que fueron embestidos por una camioneta sobre el bulevar Jesús Varela Rico, frente al Mercado de Abastos, en Fresnillo.

El accidente sucedió el viernes 17 de octubre, alrededor de las 21:40 horas, frente a la entrada principal de dicho mercado.

Los jóvenes no portaban cascos de seguridad, por lo que al ser impactados por la camioneta sufrieron lesiones de gravedad.

El conductor de la camioneta se dio a la fuga y los motoristas heridos fueron auxiliados por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que los trasladaron a un hospital, donde posteriormente fallecieron mientras recibían atención médica.

Elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y aseguraron la motocicleta en la que viajaban las víctimas.