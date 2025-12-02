¡Tras sufrir descarga eléctrica y caída padre de familia murió mientras mejoraba su casa en Pintores Mexicanos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida mientras realizaba labores de construcción y mejora en su propia vivienda, ubicada en la calle María Izquierdo número 136, en el fraccionamiento Pintores Mexicanos.

El occiso fue identificado como Juan Manuel Nieto, de 46 años, maestro albañil y padre de familia, quien vivía en el domicilio donde ocurrió el lamentable accidente.

Del lugar salieron sus hijas y posteriormente llegaron sus hijos, consternados por lo sucedido.

El hecho tuvo lugar el lunes 1 de diciembre, a las 17:28 horas, luego de que familiares se comunicaron al 911 solicitando los servicios de emergencia debido a que un hombre cayó de la azotea de una casa mientras realizaba trabajos de construcción.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras efectuaba labores de medición en la azotea de la segunda planta de su vivienda en construcción y manipulaba un ángulo PTR, accidentalmente tocó los cables de alta tensión de la CFE que pasan por el lugar.

La descarga eléctrica lo hizo perder el equilibrio y caer al vacío, golpeándose contra el pavimento.

Al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, policías municipales acordonaron la zona para proteger posibles indicios, en tanto arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes.