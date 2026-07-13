¡Tras sufrir infarto fulminante conductor murió en la carretera 70 Poniente!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida luego de sufrir un infarto fulminante mientras conducía una camioneta Chevrolet Cheyenne, en color blanco, cuando se dirigía del municipio de Calvillo hacia la ciudad de Aguascalientes.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes sobre la carretera federal 70 Poniente, a la altura de la comunidad de Cebolletas, donde el conductor comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho.

Ante la situación, decidió detener la marcha del vehículo a un costado de la vía.

Minutos después el hombre se desvaneció, por lo que su acompañante solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) acudieron al lugar; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Calvillo también arribaron al sitio y procedieron a acordonar la zona en espera del personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes tras realizar las diligencias correspondientes determinaron que la causa del fallecimiento fue un infarto al miocardio.

Finalmente, las autoridades autorizaron la entrega del cuerpo a sus familiares a través de una empresa funeraria.