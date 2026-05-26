¡Tras sufrir una caída de una motocicleta tres personas murieron en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Tres personas fallecieron tras sufrir una caída de la motocicleta en que viajaban.

La triple tragedia se consumó el domingo 24 de mayo, alrededor de las nueve y media de la noche, en el camino que comunica la comunidad Buenavista de Trujillo con la presa Leobardo Reynoso, en territorio de Fresnillo.

Las tres víctimas tripulaban una sola “jaca de acero” y transitaban por dicho lugar, pero por causas desconocidas el conductor perdió el control del manubrio.

La motocicleta derrapó sobre la cinta asfáltica y los tres ocupantes salieron eyectados de ella.

Los servicios médicos se trasladaron al sitio y confirmaron que dos de los motoristas ya habían fallecido y que el tercero presentaba lesiones graves, por lo que fue trasladado a un hospital, donde pereció mientras recibía atención médica.

Al lugar de los hechos también arribaron oficiales de las Policías Vial, Estatal y Municipal, que resguardaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Los cuerpos sin vida de los motociclistas fueron levantados por elementos de Servicios Periciales y trasladados al SEMEFO para los estudios de ley.