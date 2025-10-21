¡Tras sufrir una caída murió un motociclista en la carretera estatal 22 en Rincón de Romos!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Tras de que sufrió una caída de su motocicleta y se golpeó en la cabeza murió un hombre en esta localidad.

La víctima mortal aparentaba una edad de entre 25 a 30 años, aproximadamente.

El accidente sucedió el lunes 20 de octubre, minutos antes de las ocho de la noche, sobre la carretera estatal 22, a la altura de Estación Rincón de Romos.

El motorista se desplazaba por esa vialidad cuando, por causas desconocidas, perdió el control del manubrio y derrapó para finalmente caer sobre la cinta asfáltica, golpeándose fuertemente en la cabeza.

Varios automovilistas que transitaban por la zona vieron al hombre tirado en el piso junto a una motocicleta y dieron parte a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA se trasladaron al lugar para auxiliar a la víctima, pero al revisarla constataron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal de Rincón de Romos tomaron conocimiento de lo sucedido y resguardaron el escenario de los hechos.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.