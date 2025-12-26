¡Tras sufrir una fuerte caída en el bulevar de salida a Torreón motociclista murió en Río Grande!

Foto cortesía: www.ntrzacatecas.com

RÍO GRANDE, ZAC.- Un hombre murió tras sufrir una caída de su motocicleta en el bulevar de salida a Torreón.

El trágico accidente sucedió poco antes de la medianoche del miércoles 24 de diciembre, en Río Grande, según confirmó Salvador Rosales Mares, secretario del Ayuntamiento.

El motorista transitaba por la referida vialidad, en las inmediaciones de la Central de Autobuses, cuando por causas desconocidas sufrió la caída de su “jaca de acero”.

Tras recibir llamadas de auxilio, al sitio acudieron los servicios de emergencia, aunque nada pudieron hacer por la víctima ya que al arribar confirmaron que había fallecido.

La zona fue resguardada por elementos policiales hasta la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Al tiempo que agentes de la Policía de Investigación iniciaban las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.