¡Tras un cateo en su domicilio en la Estrella detuvieron al vendedor de drogas “El Chuy”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron al presunto vendedor de drogas Jesús “N” alias “El Chuy” tras un cateo en su domicilio en la colonia Estrella y en el que le aseguraron narcóticos.

Tras recabar información sobre actividades ilícitas en una casa de dicha zona habitacional, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo a un juez de Control, que se la concedió.

Los agentes investigadores realizaron la diligencia, en la que decomisaron nueve envoltorios de plástico en color azul que contenían sustancia granulada al tacto, presumiblemente crystal.

“El Chuy” fue detenido y presentado ante el juez, que le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.