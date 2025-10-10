¡Tras un choque contra otro vehículo motociclista sufrió una fractura en un hombro!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven motociclista terminó hospitalizado para ser atendido de las lesiones con que resultó tras de que chocó contra otro vehículo.

El jueves 9 de octubre, poco antes de las cinco de la tarde, el motorista circulaba por la calle Reforma Agraria de la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando al arribar al cruce con Maravillas se estrelló contra la parte lateral de un vehículo en color blanco.

Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) acudieron al sitio para auxiliar al motociclista, al que le diagnosticaron una probable fractura en un hombro, por lo que lo trasladaron a un hospital para ser atendido.

Las diligencias en torno al accidente quedaron a cargo de oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que con apoyo de una grúa remolcaron los dos vehículos implicados a una pensión para su resguardo.