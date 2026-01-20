¡Tras un choque e incendio de una camioneta dos personas murieron en Guadalupe!

GUADALUPE, ZAC.- Dos personas murieron tras un choque e incendio de la camioneta en que viajaban.

El lunes 19 de enero, poco después de las ocho de la noche, las víctimas transitaban a bordo de una camioneta tipo Pick-Up, en color blanco, bajo el puente de la carretera federal de cuota 45 y la vía libre, donde se impactaron.

Tras la colisión, la unidad de motor se incendió y las llamas la envolvieron por completo.

Lamentablemente la pareja no alcanzó a salir de la cabina.

Bomberos de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil arribaron a la escena y se dieron a la tarea de apagar el incendio, pero no pudieron rescatar a las dos personas.

Una vez que las llamas fueron controladas y sofocadas en su totalidad se confirmó que los dos ocupantes ya habían fallecido.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del accidente para esclarecer las causas que lo provocaron y brindaron seguridad perimetral mientras que los cuerpos sin vida de las víctimas eran levantados por elementos de Servicios Periciales y trasladados al SEMEFO.