¡Tras un choque entre un auto y una camioneta en Tepezalá seis lesionados, entre ellos una niña de gravedad!

TEPEZALÁ, AGS.- Un adolescente al volante de un auto chocó contra una camioneta y dejó un saldo de seis personas lesionadas, entre ellas una niña de gravedad, por lo que fue necesario trasladarla a un hospital a recibir atención médica.

El accidente se registró alrededor de las seis de la tarde en la calle Victoria en el municipio de Tepezalá.

El jovencito Oliver Emiliano, de 15 años de edad, conducía un coche Toyota, en color gris y con placas de circulación de Carolina, Estados Unidos, en el que también viajaban Daniela Durón Rosales, de 30 años, y una adolescente también de 15 años.

Al transitar por la calle mencionada perdió el control del volante y chocó contra una camioneta Chevrolet S-10, en color blanco, conducida por José de Jesús Gaytán Reyes, que iba acompañado de su esposa Alma Alejandra Luévano Rodríguez y su hija de 7 años de edad.

Al auxiliar a los ocupantes de los dos vehículos, paramédicos del ISSEA le apreciaron lesiones graves a la niña, principalmente en la cabeza, así como golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que en la ambulancia ECO-449 la trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos.

Oficiales de Seguridad Pública y personal de Protección Civil de Tepezalá estuvieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.