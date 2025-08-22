¡Tras un choque-volcadura entre dos camionetas en Villanueva cuatro personas resultaron lesionadas!

Foto: cortesía Villanueva al Día

VILLANUEVA, ZAC.- Cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, tras un choque-volcadura entre dos camionetas, una de las cuales terminó volcada.

El escenario del accidente fue la carretera federal 54, a la altura de la comunidad El Fuerte, en el municipio de Villanueva.

El jueves 21 de agosto, alrededor de las diez y media de la noche, fue cuando las dos unidades de motor colisionaron, por lo que una se volcó y terminó sobre uno de sus costados en la cinta asfáltica, mientras que la otra acabó recargada en una parada de autobuses.

Paramédicos arribaron al sitio para brindarles los primeros auxilios a los involucrados, confirmando que uno presentaba lesiones graves y otros tres moderadas, trasladándolos a todos a recibir atención médica a un hospital.

Las diligencias de lo ocurrido quedaron a cargo de oficiales de la Guardia Nacional de carreteras para el deslinde de responsabilidades.