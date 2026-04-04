¡Tras un desigual choque contra una camioneta mujer motociclista perdió la vida!

FRESNILLO, ZAC.- Un desigual choque entre una camioneta y una motocicleta dejó sin vida a la conductora de la “jaca de acero”.

Los hechos sucedieron el viernes 3 de abril, al filo de las nueve y media de la noche.

Las dos unidades de motor colisionaron en la carretera estatal que comunica la comunidad de Hidalgo de Ojuelos con Toribio, Calera.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente y al sitio se movilizaron oficiales de Seguridad Pública y paramédicos, que al arribar encontraron a la motociclista ya sin vida.

La fémina, de entre 25 a 30 años de edad, fue identificada con el apellido Torres, originaria precisamente de Hidalgo de Ojuelos.

Oficiales de la Policía Vial Preventiva se encargaron de asegurar la zona del accidente para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevara a cabo las diligencias respectivas.

El cuerpo de la víctima mortal fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.