¡Tras una caída de motocicleta adolescente perdió la vida en el Ojocaliente I!

La “jaca de acero” impactó unas boyas divisorias de camino

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jovencita de 16 años de edad perdió la vida tras sufrir una caída de la motocicleta en que viajaba como copiloto debido a que el conductor impactó unas boyas divisorias de camino.

El accidente trágico sucedió el domingo 9 de noviembre, alrededor de las nueve de la noche, sobre la avenida Aguascalientes Oriente, a la altura del fraccionamiento Ojocaliente I, justo frente a una tienda departamental.

Un muchacho de 17 años de edad conducía una motocicleta Italika 250Z, en color negro y con placa de circulación de esta ciudad e iba acompañado de la adolescente.

Al circular por el segundo anillo la moto golpeó las boyas que dividen el carril lateral del ingreso al puente vehicular, por lo que los dos jovencitos cayeron a la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron a la escena y confirmaron que la muchacha ya no presentaba signos vitales, mientras que el joven solamente presentaba algunos golpes, sin que fuera necesario trasladarlo a ningún hospital.

Oficiales de Seguridad Pública resguardaron la escena del accidente para que elementos de Servicios Periciales levantaran el cuerpo sin vida de la joven y lo remitieran al SEMEFO.

El conductor de la camioneta fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.