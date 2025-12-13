¡Tras volcadura del auto de alquiler en la carretera estatal a Jalpa taxista resultó atrapado y lesionado!

TLALTENANGO, ZAC.- Un taxista resultó lesionado tras sufrir una aparatosa volcadura en la carretera estatal con dirección a Jalpa.

La víctima, un hombre de 58 años de edad, traía a su cargo el taxi con número económico 62, perteneciente a Tlaltenango.

Al transitar por la vialidad referida, a la altura de la comunidad San Isidro perdió el control del volante, lo que originó que el auto de alquiler abandonara el camino y se volcara.

Enterados del suceso, al punto acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron el taxi severamente dañado y al conductor atrapado en la cabina.

Con ayuda del equipo hidráulico “las quijadas de la vida” lo rescataron y tras brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas probables fracturas en las costillas, por lo que lo trasladaron al hospital más cercano para su pronta atención médica.

Elementos de Seguridad Pública quedaron a cargo de las diligencias en la escena del accidente y con apoyo de una grúa retiraron el vehículo siniestrado.