¡Tras volcadura en la carretera 45 conductor de tráiler que transportaba lácteos resultó lesionado!

GUADALUPE, ZAC.- El conductor de un tráiler que transportaba lácteos resultó lesionado tras sufrir una aparatosa volcadura en la carretera de cuota federal 45.

El accidente sucedió el lunes 4 de mayo, poco antes del mediodía, en el tramo Osiris-Aguascalientes.

El operador guiaba un camión tipo quinta rueda, que llevaba enganchados dos semirremolques tipo cisterna cargados con lácteos.

Por causas desconocidas perdió el control del volante, lo que provocó que el tractocamión abandonara la cinta asfáltica y se volcó, aunque las cisternas quedaron obstruyendo uno de los carriles de circulación.

El percance afectó la libre circulación y provocó largas filas de vehículos en los dos sentidos.

Testigos reportaron el hecho a los servicios de emergencia y al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para auxiliar al trailero lesionado así como para contener el derrame de combustible, aceite y el producto que transportaba para evitar otros percances.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al sitio para dar vialidad y abanderar la zona hasta la intervención de oficiales de la Guardia Nacional de carreteras, que realizaron el peritaje correspondiente y con apoyo de una grúa colocaron el tráiler en su posición original y lo retiraron.