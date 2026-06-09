¡Trasladó helicóptero Fuerza 1 en estado grave a ciclista arrollado en la carretera 70 Poniente!

Víctima sufrió fractura expuesta y hemorragia severa tras ser proyectado 30 metros

Traslado aéreo urgente desde Calvillo al Hospital Hidalgo

CALVILLO, AGS.- La tarde del lunes 8 de junio paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaron un traslado aeromédico en estado grave desde el municipio de Calvillo, luego de que un ciclista resultara gravemente herido tras un choque por alcance en la carretera federal 70 Poniente, a la altura de la comunidad de El Sauz.

El reporte ingresó al 911 minutos después de las 16:00 horas, indicando que un ciclista había sido impactado por un vehículo sedán, lo que lo proyectó aproximadamente 30 metros.

El lesionado, identificado como Alfredo “N”, presentaba traumatismo craneal leve, contusión torácica y fractura expuesta de tibia y peroné, además de hemorragia severa activa.

Ante la gravedad, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, ordenó el despliegue inmediato del helicóptero Fuerza 1.

A su arribo, paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico, en coordinación con personal de Cruz Roja e ISSEA, estabilizaron al paciente.

Una vez controlada la hemorragia y asegurado el miembro lesionado, el herido fue abordado a la aeronave para su traslado urgente al Hospital Hidalgo, donde ingresó al área de urgencias de adultos tras un vuelo de 12 minutos, permaneciendo en estado crítico.