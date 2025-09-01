¡Tres muertos dejó brutal choque-volcadura entre un tráiler y una camioneta en Guadalupe!

Las víctimas mortales fueron maquinistas de FERROMEX, dos de Aguascalientes y uno de Coahuila

GUADALUPE, ZAC.- Tres maquinistas de FERROMEX, dos de ellos originarios de Aguascalientes y el otro de Coahuila, murieron de forma espantosa tras de que la camioneta en que viajaban fue chocada por un tráiler y terminó destrozada fuera de la cinta asfáltica.

El accidente sucedió el domingo 31 de agosto, alrededor de las 06:00 horas, a la altura del kilómetro 83 de la autopista Zacatecas-Aguascalientes, justo en el puente de Palmira, en el municipio de Guadalupe.

El percance habría sido provocado por el conductor de un tráiler en color blanco, que llevaba enganchado un remolque tipo contenedor, con placas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, propiedad de la empresa Auto Transportes Hernández.

El operador, al transitar por dicha vialidad, perdió el control del volante e invadió el carril contrario, donde colisionó contra una camioneta de FERROMEX.

Esta unidad fue proyectada fuera de la superficie de rodamiento y terminó destrozada y volcada.

El tráiler también se volcó sobre su lado izquierdo, pese a lo cual el conductor logró salir de la cabina y se dio a la fuga.

Una vez que los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente al lugar acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de Bomberos de Zacatecas, de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como paramédicos.

Al arribar confirmaron que el chofer del tractocamión ya no se encontraba en el lugar, por lo que se aproximaron a la camioneta, que encontraron convertida en chatarra.

Entre los fierros retorcidos localizaron sin vida a sus tres tripulantes, que fueron identificados como trabajadores-maquinistas de FERROMEX, siendo José Luis López y Cristian Serrano, ambos originarios de Aguascalientes, y Ángel Gerardo Beltrán, originario de Coahuila y quien era el conductor de la camioneta al momento del accidente.

Sus cuerpos fueron rescatados con ayuda del equipo hidráulico conocido como “las quijadas de la vida” y finalmente levantados por elementos de Servicios Periciales para su traslado al SEMEFO.