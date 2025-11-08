¡Tres sujetos detenidos con armamento en Villa González Ortega fueron vinculados a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad, sentencia condenatoria contra tres personas por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía Federal en la entidad obtuvo sentencia de cinco años cinco meses de prisión y multa de nueve mil 390 pesos en contra de José G.; de cuatro años un mes y 20 días de prisión y una multa de seis mil 675 pesos contra José P., y sentencia de tres años un mes de prisión y multa de cuatro mil 299 pesos en contra de Jesús M.

Lo anterior, derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes lograron la detención de dichas personas en el mes de mayo pasado en el municipio de Villa González Ortega, en donde les aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores para arma de fuego y 67 cartuchos.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar a los ahora sentenciados a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó la vinculación a proceso y en un procedimiento abreviado la sentencia respectiva.