¡Un adolescente muerto y una mujer lesionada dejó choque entre dos motocicletas en la carretera estatal 70!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un choque entre dos motocicletas en la carretera estatal 70, en el municipio de Rincón de Romos, dejó a un adolescente de 15 años de edad muerto y a una mujer lesionada.

El accidente trágico ocurrió el martes 23 de septiembre, minutos antes de las nueve de la mañana, a la altura del kilómetro 4+500 de la carretera mencionada, en el tramo La Boquilla-Pablo Escaleras.

El adolescente Rigoberto “N” conducía una moto Vento Crossmax, modelo 2025, en color negro y con placa de circulación de Aguascalientes.

La otra víctima, Yesenia, de 30 años, tripulaba una motocicleta Italika, en color negro e igualmente con placa de esta ciudad.

Por los indicios encontrados en la escena, las autoridades determinaron que durante su tránsito por la referida vialidad el adolescente perdió el control de su unidad hacia la izquierda e invadió el carril contrario, lo que provocó el choque contra la fémina, que nada pudo hacer por evitar el encontronazo.

Luego del impacto el jovencito salió proyectado hacia la derecha, se salió del camino y cayó a un desnivel de aproximadamente tres metros, donde perdió la vida.

Paramédicos del ISSEA, en la ambulancia ECO-432, arribaron al lugar y confirmaron la muerte del menor de edad, para luego brindarle los primeros auxilios a Yesenia y trasladarla a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social, ya que sufrió una probable fractura de tibia y peroné.

Oficiales de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente y resguardaron la zona hasta la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó del levantamiento del cuerpo del quinceañero para trasladarlo al Servicio Médico Forense.