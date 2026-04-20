¡Un adulto mayor muerto y cuatro personas lesionadas dejó explosión en la colonia La Victoria!

GUADALUPE, ZAC.- Un adulto mayor perdió la vida a causa de las graves lesiones que sufrió tras una explosión y otras cuatro personas resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron el sábado 18 de abril en la calle Joaquín Amaro de la colonia La Victoria y la víctima pereció la mañana del domingo 19 en el hospital donde era atendido.

El fallecido fue identificado como Gerardo Ochoa García, de 65 años de edad, que era jubilado del CONALEP y fue integrante de la Rondalla de Zacatecas.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el incidente, por lo que al sitio se movilizaron paramédicos y elementos de Bomberos de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil para el auxilio de las víctimas.

A su arribo, fueron enterados que el sexagenario había sido trasladado por sus medios a un hospital a recibir atención médica, mientras que en el lugar fueron valoradas otras cuatro personas.

Lamentablemente, Gerardo no logró sobrevivir a las lesiones con que resultó y dejó de existir en un hospital de la capital, por lo que elementos de Servicios Periciales se encargaron de trasladar su cuerpo al SEMEFO para la práctica de la necropsia.