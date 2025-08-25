¡Un ex comandante de la Policía Federal fue detenido por violación en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró la detención de un ex comandante de la extinta Policía Federal, identificado como Rodolfo “N”, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de violación y violación agravada en contra de una menor de edad.

La captura se concretó gracias al trabajo de investigación especializado y a la coordinación internacional con autoridades de los Estados Unidos, lo que permitió ubicarlo y detenerlo en la frontera norte del país, cuando pretendía esconderse en el vecino país del norte, tras varios años de mantenerse prófugo de la justicia.

De acuerdo con la investigación, los hechos que se le imputan habrían ocurrido el 20 de septiembre del año 2014, cuando el señalado realizó una invitación a la familia de la víctima para trasladarse al estado de Aguascalientes con el propósito de convivir.

En su momento, la familia aceptó y al arribar a la ciudad se reunieron con Rodolfo “N”, coordinador regional occidente de la Policía Federal y su pareja sentimental en un restaurante, donde permanecieron aproximadamente tres horas antes de trasladarse a otro punto ubicado en la zona norte de la capital, donde continuaron la reunión hasta la madrugada.

Al concluir, el grupo se dividió en dos vehículos, uno de ellos oficial y perteneciente al señalado, en el que viajaban su pareja, un familiar de la víctima y la víctima misma.

En ese trayecto, la denunciante señaló que Rodolfo “N” presuntamente le realizó diversos tocamientos indebidos en el segundo vehículo viajaban los padres y otros familiares de la víctima.

Posteriormente, ya en el hotel donde se hospedaban, la víctima se dirigió a un baño, lugar en el que presuntamente fue interceptada por el señalado, quien la habría jalado hacia el interior, impidiéndole salir, de acuerdo con la denuncia, ahí le realizó tocamientos y posteriormente concretó el ataque sexual.

Tras recibirse la denuncia, la entonces autoridad ministerial dio inicio a la averiguación previa correspondiente, desde ese momento se ordenó la localización del señalado, sin embargo, optó por salir del estado con la intención de evadir a la justicia.

Ante esta situación, la Agencia de Investigación Criminal intensificó las labores de búsqueda y análisis de información, determinando que Rodolfo “N” tenía varios ingresos a los Estados Unidos.

Gracias a estas indagatorias, se solicitó la emisión de una ficha roja y una alerta migratoria, mecanismos que fueron autorizados y que resultaron determinantes para dar con su paradero.

Fue así que mediante la estrecha colaboración con autoridades estadounidenses se logró su detección en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando pretendía ingresar a los Estados Unidos, donde fue retenido por personal de aquel país y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas.

Una vez asegurado, Rodolfo “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas y trasladado por el personal de la Policía de Investigación Criminal bajo custodia hacia Aguascalientes, donde quedó a disposición del Juzgado Penal correspondiente, el cual definirá su situación jurídica conforme a derecho.