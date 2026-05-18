¡Un joven muerto y otro lesionado dejó choque de motocicleta contra un árbol en la carretera estatal 26!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Una motocicleta se estrelló contra un árbol en esta localidad, por lo que el conductor perdió la vida y el copiloto resultó lesionado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el accidente se registró el domingo 17 de mayo, alrededor de las 02:40 horas, a la altura del kilómetro 9 de la carretera estatal número 26, en el tramo Valle de las Delicias-carretera federal número 71, en el municipio de Rincón de Romos.

Las dos víctimas tripulaban una motocicleta Italika GTS200, modelo 2026, en colores negro y verde, con placa de circulación de Aguascalientes, en la que transitaban de oriente a poniente por la vialidad señalada.

Por causas desconocidas el operador perdió el control del manubrio hacia la derecha, lo que provocó que la moto abandonara la cinta asfáltica y se impactara contra un árbol tipo mezquite.

Los dos ocupantes cayeron al piso y ya no se incorporaron.

Al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, que confirmaron que el conductor de la motocicleta, identificado como Christopher “N”, de 19 años de edad, ya no presentaba signos vitales y que su acompañante, Cristian “N”, de 18 años, presentaba algunas lesiones, trasladándolo a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos.

Oficiales de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente y resguardaron la zona hasta la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron la indagatoria para esclarecer las causas del accidente y elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.