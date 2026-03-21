¡Un joven se quitó la vida por su propia mano colgándose con un cable en la colonia Venustiano Carranza!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven se quitó la vida por su propia mano tras ahorcarse con un cable al interior de su domicilio.

El muchacho contaba con 20 años de edad y fue vecino de la colonia Venustiano Carranza, en Fresnillo.

El viernes 20 de marzo, alrededor de las cuatro de la tarde con quince minutos, elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se movilizaron a dicha zona habitacional tras el reporte de una persona inconsciente.

Al arribar, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales tras haberse colgado del cuello con un cable.

La vivienda fue resguardada como escenario del hecho hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones y diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales trasladaron el cuerpo del joven al SEMEFO para la práctica de la necropsia.