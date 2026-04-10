¡Un ladrón murió tras caer de 8 metros de altura por cometer un robo en una bodega en Montoro!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un ladrón falleció tras de que sufrió una impresionante caída de 8 metros de altura, aproximadamente, al pretender cometer un robo en una bodega industrial en el sur de la ciudad.

Los hechos sucedieron este viernes, alrededor de las 08:10 horas, en la carretera que conduce a la comunidad de Montoro, donde se encuentran unas bodegas de la empresa Veggie Pal S.A. de C.V., localizadas al final de un camino de terracería, frente a la bodega conocida como “Los Pavorreales”.

En este lugar murió Juan Luis Martínez, que contaba con 35 años de edad.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que llegó a la citada bodega industrial en compañía de otro individuo para llevar a cabo un robo.

Ambos viajaban en un vehículo de transporte que solicitaron a través de una plataforma digital.

Ya en el sitio, Juan Luis subió hasta el techo para apoderarse de unas láminas, aunque perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde una altura considerable.

El hombre se estrelló espantosamente contra el suelo y murió prácticamente al instante.

Su acompañante le indicó al chofer de plataforma que su amigo había sufrido una caída y estaba inconsciente, por lo que éste solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, que revisaron a Juan Luis y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La escena del hecho fue resguardada por los policías hasta la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias y establecieron que el treintañero perdió la vida al pretender consumar un robo.

Elementos de Servicios Periciales fueron los encargados del levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado al SEMEFO, donde practicaron la necropsia de ley y concluyeron que el ladrón murió a causa de un traumatismo toracoabdominal.