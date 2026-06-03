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¡Un muerto dejó ataque armado en plena calle en Trancoso!

Noticiero El Circo

TRANCOSO, ZAC.- Un hombre fue víctima de un ataque directo con armas de fuego la tarde del martes 2 de junio, minutos antes de las 16:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon en su contra con armamento de grueso calibre, provocándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde ingresó inconsciente y en estado crítico.

A pesar de los esfuerzos médicos, aproximadamente una hora después perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones y la considerable pérdida de sangre.

La escena del ataque fue asegurada por las autoridades, quienes localizaron casquillos percutidos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Una vez confirmada la muerte, el cuerpo del hombre, de identidad aún desconocida, quedó bajo disposición de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP).

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