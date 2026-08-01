¡Un muerto y cuatro lesionados dejó fuerte choque frontal entre un auto y un tráiler!

ZACATECAS, ZAC.- Un fuerte choque frontal entre un automóvil y un tráiler dejó un fatídico saldo de un muerto y cuatro lesionados.

El accidente sucedió durante la madrugada de este sábado a la altura del kilómetro 300 de la carretera federal 54, en las inmediaciones del ejido Guadalupe Victoria.

Las cinco víctimas tripulaban un coche Nissan Tsuru, en el que chocaron de frente contra un tráiler de doble remolque.

Tras ser alertados sobre el percance, al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos, que encontraron prensado y ya sin vida al conductor del carro y lesionados a sus cuatro acompañantes, por lo que les brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlos a recibir atención médica a un hospital de Saltillo.

Los dos vehículos quedaron obstruyendo la carretera, lo que entorpeció la circulación vehicular por varias horas.

La vialidad fue liberada hasta que elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del fallecido y el auto y el tráiler fueron retirados con apoyo de unas grúas.