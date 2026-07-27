¡Un muerto y cuatro lesionados dejó salida de camino y volcadura de una camioneta en Malpaso!

CALVILLO, AGS.- Un accidente tipo salida de camino y volcadura protagonizado por una camioneta en esta localidad dejó un saldo de un hombre muerto y cuatro personas más lesionadas, una de ellas de gravedad, por lo que a bordo del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue movilizada hasta el Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica.

El accidente sucedió el domingo 26 de julio, minutos antes de las cinco de la tarde, en un predio rústico ubicado en la carretera estatal 173, a la altura del kilómetro 2+200, en la comunidad de Malpaso, en Calvillo.

En este lugar falleció Cruz Diosdado, de 46 años de edad.

Los lesionados resultaron ser Juana, de 48 años; Ramón, de 47, Luis, de 20, y Nayeli, de 20 años de edad.

Todos ellos viajaban en una camioneta Chevrolet S-10, en color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes, que al parecer era conducida por Cruz.

Él guiaba la unidad por la citada carretera, en el tramo El Sauz-San José del Río, en dirección de poniente a oriente cuando en determinado momento perdió el control del volante hacia la derecha, lo que provocó que saliera del camino y se impactara contra una cinta metálica de tres crestas para finalmente caer a un barranco y volcarse.

Paramédicos de la Cruz Roja y del ISSEA arribaron al lugar al ser enterados del percance y confirmaron la muerte de Cruz, por lo que auxiliaron a los cuatro sobrevivientes y los trasladaron al Hospital General de Calvillo para su atención.

A Nayeli se le diagnosticaron lesiones graves, por lo que se solicitó el apoyo del helicóptero Fuerza 1 de la Policía Estatal para ser canalizada al Hospital Miguel Hidalgo en la ciudad capital.

Oficiales de la Policía Estatal de Carreteras tomaron conocimiento del accidente, tras de lo cual elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del fallecido para su traslado al SEMEFO.