¡Un muerto y diez lesionados dejó choque frontal entre un autobús de pasajeros y un tráiler en la autopista!

GUADALUPE, ZAC.- El chofer de un autobús murió y diez pasajeros resultaron lesionados tras un choque frontal contra un tráiler doble remolque.

El trágico accidente sucedió la noche del martes 30 de diciembre en la autopista 45-D, tramo Osiris-Vetagrande, a la altura del kilómetro 115.

Los servicios de emergencia recibieron el reporte sobre el accidente, por lo que al lugar acudieron paramédicos y bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de las Coordinaciones Municipales de Guadalupe y Morelos.

Al arribar, confirmaron el choque de frente entre un autobús de la línea Ómnibus y el tráiler de doble remolque.

Al prestar auxilio a las víctimas, verificaron que el operador de dicho autobús ya había fallecido y que diez pasajeros estaban heridos, trasladándolos a diferentes hospitales para su pronta atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional división caminos intervinieron en el hecho para deslindar responsabilidades y realizaron el abanderamiento correspondiente para evitar otros accidentes, por lo que la circulación vehicular se vio afectada por cierto tiempo.

El cuerpo del chofer fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.