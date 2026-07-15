¡Un muerto y dos lesionados dejó carambola de tres vehículos en el Morelos I!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un automovilista falleció tras protagonizar un aparatoso accidente en el tercer anillo, en el fraccionamiento Morelos I, luego de que a exceso de velocidad se estrelló contra otro carro y éste chocó una camioneta.

Al parecer, la víctima mortal iba jugando carreritas con otro conductor.

Además, resultaron lesionados una joven embarazada y un hombre.

La carambola se registró el martes 14 de julio, alrededor de las tres de la tarde, sobre la avenida Siglo XXI y la calle Hermanos Galeana, en el citado fraccionamiento.

Fue provocada por quien perdió la vida, Othon Jersain González Lugo, de 52 años de edad, conductor de un Volkswagen Gol, en color gris y con placas de circulación de Aguascalientes.

Él se desplazaba por el tercer anillo a velocidad inmoderada, presuntamente por jugar carreras con otro automovilista, por lo que perdió el control del volante y entre los carriles central y derecho impactó por alcance fuertemente a un Volkswagen Bora, en color blanco y con placas de Jalisco, conducido por Jonathan, de 24 años, que iba acompañado de Claire Segura Parada, de 24 años, que tiene 5 meses de embarazo.

Con el golpe, este auto fue proyectado contra una camioneta Renault Duster, en color gris y con placas de esta ciudad, que era manejada por Juan Carlos, de 44 años.

El accidente fue grabado por una cámara de seguridad.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al sitio y al revisar a Othon Jersain confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Su cuerpo quedó dentro del VW Gol.

Además, auxiliaron a Claire y la trasladaron a recibir atención médica al Hospital de la Mujer, en tanto que Juan Carlos solamente sufrió golpes menores y no ameritó hospitalización.

Oficiales de las Policías Municipal y Vial tomaron conocimiento de la carambola y resguardaron la zona.

Elementos de Servicios Periciales fueron los encargados del levantamiento del cadáver del automovilista para su traslado al Servicio Médico Forense.