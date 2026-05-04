¡Un muerto y tres lesionados dejó volcadura de una camioneta en la carretera estatal 43!

EL LLANO, AGS.- La volcadura de una camioneta en esta demarcación dejó un saldo de un hombre muerto y lesionados una mujer y dos menores de edad que le acompañaban.

El accidente sucedió el viernes 1 de mayo, alrededor de las 15:38 horas, en el kilómetro 19+800 de la carretera estatal 43, tramo San Isidro-La Soledad, a la altura de la comunidad Palo Alto, El Llano.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Capetillo Salazar, de 34 años de edad, que perdió la vida mientras era atendido en el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

Él conducía una camioneta Ford Explorer, en color negro y con placas de circulación de Aguascalientes, e iba acompañado de Martha Patricia Belmares Capetillo y dos menores de edad.

Transitaban de sur a norte por la carretera mencionada cuando por causas no establecidas el operador perdió el control del volante hacia la derecha.

El vehículo abandonó la cinta asfáltica, por lo que Alejandro viró el volante hacia la izquierda para regresar a la carretera, pero la maniobra la realizó bruscamente, lo que provocó la volcadura.

La camioneta dio unas volteretas sobre la superficie de rodamiento y quedó sobre sus neumáticos.

Los servicios médicos que acudieron al lugar encontraron lesionados a los cuatro ocupantes de la unidad y los trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, Alejandro en estado grave y Martha Patricia y los dos menores en condición estable.

Posteriormente, el varón fue canalizado al Hospital 1 del IMSS, donde finalmente perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico, según el resultado de la necropsia que se le practicó en el Servicio Médico Forense.