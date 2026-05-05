¡Un muerto y un lesionado grave dejó accidente salida de camino y volcadura de un vehículo!

LORETO, ZAC.- Un hombre muerto y otro lesionado de gravedad dejó como saldo un accidente tipo salida de camino y volcadura de un vehículo.

Los hechos sucedieron el domingo 3 de mayo en el tramo carretero San Marcos-Santa María, en la curva de Los Vidrios, en el municipio de Loreto.

El servicio de emergencias 911 recibió el reporte sobre el hecho de tránsito, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para el auxilio de las víctimas.

Al arribar, encontraron un vehículo volcado sobre su lado derecho, que era tripulado por dos individuos.

Uno de ellos, de 59 años de edad, ya no presentaba signos vitales, mientras que el otro, de 51 años, presentaba lesiones graves, como un traumatismo craneoencefálico y otros traumatismos en diferentes partes del cuerpo, por lo que lo trasladaron al Hospital General de Loreto para su pronta atención médica.

Las autoridades ministeriales quedaron a cargo de las investigaciones para el esclarecimiento de las causas del accidente así como del levantamiento del cuerpo sin vida del hombre para su traslado al Servicio Médico Forense.