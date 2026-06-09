¡Un policía y un agresor muertos, y dos oficiales heridos dejó enfrentamiento en Luis Moya!

Un ataque en la comunidad El Coe s illo derivó en un intenso intercambio de fuego

En los límites de Zacatecas y Asientos, Aguascalientes, fue localizado un vehículo con placas de ese estado que contenía artefactos explosivos

LUIS MOYA, ZAC.- Un enfrentamiento armado registrado en la comunidad El Coesillo dejó como saldo a un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y a un presunto delincuente sin vida, además de dos policías lesionados.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 8 de junio, poco después de las dos de la mañana.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron sorprendidos por civiles armados, quienes abrieron fuego contra la unidad policial.

Los oficiales repelieron la agresión, desatándose un intercambio de disparos que se prolongó varios minutos.

Al concluir el tiroteo se confirmó la muerte de un policía estatal y que otros dos presentaban heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital de la capital para su pronta atención médica.

En el lugar también quedó abatido uno de los agresores.

Tras la agresión se activaron los protocolos de apoyo interinstitucional.

En los límites de Zacatecas y Asientos, Aguascalientes, fue localizado un vehículo con placas de ese estado que contenía artefactos explosivos, lo que reforzó la presencia operativa en la zona limítrofe.

El área del enfrentamiento quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.

Los cuerpos del policía muerto en el cumplimiento de su deber y del civil abatido fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias de ley.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas expresó su solidaridad con la familia y compañeros del elemento fallecido, reconociendo su valor y compromiso en la defensa de la ciudadanía.