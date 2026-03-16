¡Un sujeto hirió de un disparo en el pie a su hermano tras pelea familiar en Plateros!

FRESNILLO, ZAC.- Dos hermanos pelearon entre sí y uno hirió a otro de un disparo en un pie, tras de lo cual se dio a la fuga mientras que la víctima era trasladada a recibir atención médica.

Los consanguíneos riñeron el domingo 15 de marzo, minutos después de las once de la mañana, en la calle de la Cruz, en Plateros, Fresnillo.

Por causas desconocidas los hermanos comenzaron a discutir hasta que uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le disparó al otro.

Tras la agresión el pistolero huyó y se dio parte a los servicios de emergencia.

Paramédicos se encargaron de auxiliar al agredido, al que le diagnosticaron una herida de bala en un pie y lo tuvieron que movilizar a un hospital para su debida atención.

Elementos policiales tomaron conocimiento del hecho y realizaron la búsqueda del hermano atacante, pero no lo localizaron.