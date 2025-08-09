¡Una mujer acusada de tentativa de homicidio y robo equiparado en Zacatecas fue detenida!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, de Investigación y el Ejército Mexicano, realizaron la detención de una mujer de 20 años de edad en la colonia Las Huertas por tener una orden de aprehensión vigente por los delitos de tentativa de homicidio y robo equiparado.

Mediante el Sistema de Emergencias 911 se solicitó el apoyo de la corporación por un supuesto hecho de violencia familiar en un domicilio de la zona.

Al acudir al reporte, los oficiales se entrevistaron con una mujer, quien detalló que su hija fue notificada por tener un proceso judicial pendiente; sin embargo, al recibir la noticia se puso agresiva.

Por ello, las oficiales tuvieron que intervenir y realizar la detención.

Tras revisar sus datos en la Plataforma México se confirmó que mantenía una orden de aprehensión vigente.

De esta manera, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), para que la instancia realice las investigaciones pertinentes.