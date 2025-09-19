¡Una mujer se hizo pasar como doctora para hacer procedimientos estéticos en un spa y ya fue detenida!

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado detuvieron a una mujer que se ostentó como médico sin serlo realmente y que causó daños en la salud de una cliente de una clínica spa del fraccionamiento residencial Jardines de la Concepción II, en el norte de la ciudad, mediante procedimientos estéticos.

La acusada, identificada como Susana “N”, enfrenta cargos por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas por dolo eventual, por los que un juez de Control la vinculó a proceso, pero permanecerá en libertad.

Los hechos sucedieron durante el mes de mayo del 2023 en una clínica spa ubicada en la calle Montes Himalaya del citado fraccionamiento.

La víctima acudió al establecimiento y fue atendida por Susana, que se ostentaba como médico y le realizó los procedimientos estéticos.

Tras la aplicación de los tratamientos, la cliente sufrió un daño en su salud y decidió proceder legalmente en contra de la supuesta médico.

Durante las investigaciones, el agente del Ministerio Público determinó que Susana realizó los procedimientos estéticos sin tener los conocimientos especializados en anatomía, farmacología y medicina, además de que no contaba con la acreditación correspondiente con cédula profesional.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales comprobaron que las intervenciones hechas por la acusada generaron lesiones que comprometieron la salud de la víctima, por lo que los resultados de sus estudios fueron agregados a la carpeta de investigación como datos de prueba.

Susana tuvo que comparecer ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Pese a tal resolución, la falsa médico no fue encarcelada, aunque el juez le prohibió acercarse a determinados lugares o personas con la finalidad de salvaguardar la seguridad e integridad de la víctima durante todo el proceso.