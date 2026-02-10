¡Una oficial de Seguridad Pública protagonizó fuerte accidente en el fraccionamiento México!

Sufrió una caída de su moto-patrulla, que se incendió por completo

AGUASCALIENTES, AGS.- Una oficial de Seguridad Pública protagonizó un fuerte accidente en el puente vehicular de la avenida Aguascalientes, que libra la avenida Héroe de Nacozari, donde sufrió una caída de su moto-patrulla y luego ésta se incendió por completo, además de que explotaron los cargadores de su arma de fuego de cargo.

El accidente sucedió este martes, alrededor de las 12:48 horas, en el segundo anillo y la calle Sonora, en el fraccionamiento México.

La oficial transitaba por la vialidad en condiciones normales pero a causa de un derrame de aceite perdió el control del manubrio de la moto-patrulla y sufrió la caída.

La motocicleta se arrastró varios metros y sufrió la perforación del tanque de gasolina, lo que ocasionó el incendio de la unidad.

Durante el siniestro se escucharon detonaciones de arma de fuego, pero las autoridades aclararon que éstas se debieron a la explosión de los cargadores del arma de cargo de la oficial al alcanzar altas temperaturas por el fuego.

La oficial involucrada presentó lesiones leves, tales como contusiones y abrasiones, que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarla a ningún hospital, aunque fue auxiliada por paramédicos.

El incidente provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos de la avenida Aguascalientes mientras diversos cuerpos de emergencia atendían la situación.

Al lugar acudieron elementos de las Policías Municipal y Estatal así como del Departamento de Bomberos Municipales, quienes sofocaron el incendio de la moto-patrulla.

La motocicleta fue declarada como pérdida total.